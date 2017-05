Wall Street incolore in avvio giornata

Sysco

(Teleborsa) - Partenza piatta per la borsa di Wall Street come anticipato dai i futures sugli indici a stelle e strisce. In una giornata priva di dati macroeconomici, i riflettori rimangono puntati sulla earning season.ha appena annunciato un terzo trimestre con conti in rialzo che battono le attese.Dall'altra parte dell'oceano, l' esito delle elezioni francesi non ha provocato alcuna reazione sui mercati. Il risultato era già stato festeggiato al primo turno, dopo che i sondaggi davano giàin netto vantaggio., variazione pari a +0,02% sul. Sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.400,12 punti. Sui livelli della vigilia anche il(+0,1%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,7%).(+6,62%),(+1,15%),(+0,92%) e(+0,92%)., invece, si abbattono suche avvia le contrattazioni a -5,66%.suche soffre un decremento del 5,48%.In caloche registra un ribasso del 2,70%.scende dell'1,47%.