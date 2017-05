Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 21.012,28 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 2.399,38 punti. In frazionale progresso il(+0,23%); consolida i livelli della vigilia lo(+0,13%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,71%) e(+0,42%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,90%) e(-0,57%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,72%),(+1,05%),(+0,79%) e(+0,73%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,08%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,86%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,76%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,55%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,74%),(+6,46%),(+5,96%) e(+2,72%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,76%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,47%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,77%.In caduta libera, che affonda del 3,76%.