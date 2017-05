Mediaset rivede l'utile nel primo trimestre

Mediaset

(Teleborsa) -torna in utile nel primo trimestre. Il Gruppo del Biscione chiude il periodo(+34,1 milioni di euro). "Si tratta di un segnale significativo dopo le turbolenze dell'esercizio 2016 causate dalla nota vicenda con. Un effetto negativo sui conti che tuttavia può già considerarsi assorbito, indipendentemente dai possibili esiti economici favorevoli legati al contenzioso giudiziario in atto", afferma la società in una nota.(-22,7 milioni di euro).In particolare,. In Spagna i ricavi ammontano a 240,4 milioni di euro rispetto ai 230,7 milioni del 2016.L'(+55,2 milioni di euro).(free cash flow)Mediaset spiega che " come già indicato lo scorso 19 aprile , l'andamento della raccolta pubblicitaria del gruppo, pur in presenza di un contesto economico ancora incerto, dovrebbe mantenersi positivo anche nella restante parte dell'esercizio in entrambe le aree geografiche di riferimento. Si conferma inoltre la previsione di conseguire su base annua un Risultato operativo e un Risultato netto consolidato positivi".Il Consiglio di amministrazione di Mediaset proporrà alla prossima assemblea degli azionisti il rinnovo della delega per l'acquisto di azioni proprie.