Prysmian, redditività in crescita grazie a vivacità Tlc

(Teleborsa) -, in linea con il corrispondente periodo 2016, mentre l'utile attribuibile ai soci della capogruppo è salito del 16% a 36 milioni., riportando una variazione organica pari a -3,7% a parità di perimetro e al netto di variazioni del prezzo di metalli e cambi. Tale calo è "dovuto essenzialmente alla tempistica di esecuzione dei progetti in portafoglio", mentre si continua a beneficiare delL’rettificato è ammontato a 154 milioni, segnando un miglioramento rispetto a 150 milioni del primo trimestre 2016 (+2,5%).L’risulta pari a 998 milioni al 31 marzo 2017 (1.038 al 31 marzo 2016), inclusivi di circa 50 milioni di euro relativi al piano di Buy-Back.”Il primo trimestre 2017 evidenzia la competitività dell’offerta del gruppo nei mercati a più elevato contenuto di tecnologia e valore aggiunto”, commenta l’Ad, i progetti come l’interconnessione sottomarina IFA2 tra Francia e Gran Bretagnae la partnership siglata pochi giorni fa con Verizon per realizzare il progetto “One Fiber” negli USA , dice il numero uno del gruppo, confermandoobiettivi di redditività in rialzo: