Cassazione per assegno divorzio più leggero: basta riferimento a "tenore di vita precedente"

(Teleborsa) -che si basa sulla valutazione dell'indipendenza o dell'autosufficienza economico di chi dei due oramai ex coniugi lo richiede. Nei fatti il matrimonio non è più la "sistemazione della vita".. Chissà se alla luce della "novità" l'ex cavaliere si affretterà presto a chiederne la revisione.o. I giudici di secondo grado già avevano respinto il ricorso della donna ritenendo incompleta la sua documentazione dei redditi valutando al tempo stesso che l'ex marito dopo la fine del matrimonio aveva subito una. Per dovere di cronaca,Ma per la Cassazione,. A far perdere il diritto all'assegno alla ex moglie non è, infatti, la circostanza che si supponga disporre di redditi adeguati,inteso comeperché è ormai generalmente condiviso nel costume sociale. "Si deve quindi ritenere - afferma la Cassazione -"1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l'assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione".. Si dovrà dunque vedere come si comporteranno in questi casi i Tribunali liberi di decidere autonomamente.