Italiaonline torna in utile nel 1° trimestre, EBITDA in forte crescita

Italiaonline

(Teleborsa) - Il gruppochiude il 1° trimestre con un, in miglioramento di 13 milioni rispetto al 2016 quando era negativo per 11 milioni.sono pari a 70 milioni, rispetto al primo trimestre 2016 quando erano pari a 8 milioni (-16%), mentrepari a 10 milioni fa un balzo del 64% rispetto al 2016 (6 milioni).“Nel corso del primo trimestre 2017 abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra squadra con l’ingresso di due nuovi manager di rilievo: Andrea Chiapponi è il nuovo CCO per i Large Account, mentre Ivan Ranza è il nuovo CCO per il mercato delle PMI", ha tenuto a sottolineare l'Ad, dicendosi "particolarmente soddisfatto del nuovo management team" e convinto a "proseguire nella strategia già avviata di rinnovamento del portafoglio prodotti e di accelerare il processo di digitalizzazione delle imprese italiane”., in miglioramento di 23 milioni rispetto al 31 dicembre 2016 quando era pari a 122 milioni.