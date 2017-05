Netflix cresce in Europa e assume 400 nuovi dipendenti a Amsterdam

Netflix

(Teleborsa) - La big dei video on demandsi rafforza in Europa ed ha annuncia la“Siamo lieti di annunciare la creazione di posti di lavoro in Europa e l’apertura di un nuovo centro per l’assistenza dei clienti ad Amsterdam, così come due nuove serie originali europee. L’Europa è un centro creativo per un grande storytelling che ha un’eco in tutto il mondo e noi continuiamo a investire nei contenuti europei”, afferma, co-fondatore e CEO di Netflix.Ildedicato al servizio clienti(Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito) e altri mercati internazionali. Inizialmente saranno assunti 170 dipendenti, per poi crescere a 345 entro la fine del 2017 e oltrepassare i 400 entro la fine del 2018.(Europa, Medio Oriente ed Africa), che ha raddoppiato i suoi dipendenti dall’inizio del 2016.La continua espansione del personale di Netflix completa la(in licenza, originali e co-produzioni) anche con il lancio di sei nuove serie originali europee prima della fine del 2017.0