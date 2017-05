Wall Street si conferma debole al giro di boa

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Beni di consumo secondari

Utilities

Telecomunicazioni

Caterpillar

Merck & Co

Exxon Mobil

Microsoft

Intel

Home Depot

American Express

(Teleborsa) -, dopo la chiusura debole dei mercati europei e per i timori di un'accelerazione dell'exit strategy della Fed, dopo la lettura di alcuni dati macroeconomici. Il dato sui prezzi alla produzione ha segnalato un aumento delle pressioni inflazionistiche, che potrebbe spingere la banca centrale USA ad intervenire più di due volte quest'anno sui tassi. Anche il miglioramento del mercato del lavoro indicato dai sussidi alla disoccupazione va in questa direzione.A New York, il ilsi ferma a 20.943,11 punti, mentre si muove al ribasso lo, che perde lo 0,28% a 2.392,82 punti. Poco sotto la parità il(-0,24%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,58%),(-0,56%) e(-0,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,27%),(+0,99%) e(+0,72%).La peggiori performance è quella di(-1,48%)Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,18%.scende dell'1,12%.Calo deciso per, che segna un -1,09%.