Vivendi lancia OPA su Havas. Offerta a Bollorè per rilevare 60%del Gruppo

(Teleborsa) -lancia un' OPA su, controllata con il 59,8% delle quote da Bolloré Group, ovvero dall'azionista di riferimento della stessa Vivendi. L'offerta per il Gruppo guidato dal figlio di Vincent,i. Un'operazione tra parti correlate in cui il finanziere bretone vende le sue azioni alla sua stessa controllata e da cuiL'annuncio, che era nell'aria, è stato dato in occasione della pubblicazione dei dati trimestral. L'utile netto adjusted è stato pari a 155 milioni in aumento del 57,2%.. "La transazione - spiega Vivendi - ha un prezzo coerente con i multipli di settore a ci si aspetta abbia un effetto positivo su Vivendi. Dopo aver consolidato le sue fondamenta Vivendi entra ora in una nuova fase del suo sviluppo e questa operazione darà al gruppo una nuova dimensione per competere come player globale. Questa operazione strategica permetterà a Vivendi di accelerare la costruzione di un leader globale dei contenuti, media e comunicazione e assicurerà una posizione unica in un contesto in cui i contenuti, la distribuzione e la comunicazione stanno convergendo".Questa nuova operazione rientra nella strategia messa in atto dal gruppo francese per diventare un vero e proprio conglomerato multimediale operativo a livello internazionale.L'annuncio mette le ali ache scambia con una performance decisamente positiva del 5,94% eche balza del 9,82%.