Kim Jong-un a sorpresa: disposto a trattare con Usa "a certe condizioni"

(Teleborsa) -Già, perché attraverso il potente funzionario, addetta agli "affari americani" del ministero degli esteri di Pyongyang, ilper tanto tempo dimenticata che tra reciproci "avvertimenti" e "minacce di ritorsione" sta tenendo a fasi alterne il mondo col fiato sospesoA "colpire" sono i "tempi" dei rispettivi pronunciamenti. Solo da pochi giorni laPrimo grande appuntamento di G20 alternativo made in Cina, con sul piatto investimenti in tutto il mondo per ben 650 miliardi di dollari.Pressioni cinesi frutto del recente accordo tra Donald Trump e il leader di Pechino Xi Jinping raggiunto nell'ormai storico incontro a Mar-a-Lago, la storica villa di Palm Beach, in Florida, residenza invernale dei presidenti americani.Con l'accordo,. Un patto con "un piano da 100 giorni" che ha già dato i primi frutti, liberalizzando in Cina la vendita di numerosi prodotti americani.Patto in ogni caso, tanto che l'ambasciata americana a Pechino aveva inoltrato una protesta ufficiale al ministero degli esteri di Pechino, sottolineando come la presenza di Pyongyang al meeting inviava al mondo un "messaggio sbagliato".. Perché parlare al momento di "dialogo" è ancora oltremodo prematuro.