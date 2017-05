A2A, l'assemblea approva bilancio e nomina CdA confermando attuali vertici

A2A

(Teleborsa) -: Giovanni Valotti resta Presidente e Luca Camerano Amministratore delegato.: Giovanni Valotti, Luca Camerano, Alessandra Perrazzelli (vicepresidente), Giovanni Comboni, Enrico Corali, Norberto Rosini, Alessandro Fracassi, Maria Chiara Franceschetti, Gaudiana Giusti nominati dai comuni di Milano e Brescia, Luigi De Paoli e Secondina Giulia Ravera tratti dalla lista dei fondi e Giambattista Brivio nella lista del Comune di Bergamo.Nel corso dell'assemblea, l'Adha confermato che l'utility lombarda. "Siamo interessati - ha detto - a valutare possibili partecipazioni a gare e guarderemo ai dossier M&A nel settore della distribuzione di gas".Il Presidenteha parlato invece del, confermando che il tavolo aperto con le altre società, fra cui Acsm e Agam,. Poi, ha spiegato che giuridicamente non sono emersi ostacoli e che operativamente è stato dato l'incarico ad un advisor. Valotti ha invece escluso per ora possibili aggregazioni con altre utility italiane.Nel corso dell'assemblea ha parlato anche l'assessore al Bilancio del, Paolo Panteghini, assicurando che il Comune in futurodetenuto oggi in modo paritario con quello meneghino.