Astaldi si aggiudica un nuovo contratto per le ferrovie polacche

Astaldi

(Teleborsa) - Il Grupposi è aggiudicato i(Polonia). Il valore delle opere da realizzare è pari a, con Astaldi leader di un raggruppamento di imprese e in quota al 65%.La commessa prevede la demolizione, ricostruzione e ampliamento dellaper una tratta di lunghezza pari a circa, inclusa la. L’oggetto dell’appalto include, inoltre, la realizzazione di passaggi a livello e nuove strade di servizio e di accesso, nonché di opere d’arte e accessorie connesse. La durata dei lavori prevista è pari a circa 2 anni., la società pubblica che gestisce le infrastrutture ferroviarie polacche. Astaldi realizzerà i lavori in raggruppamento di imprese con le Società Zhol Zhondeushi (25%, Kazakistan), PBDiM (5%, Polonia) e C.L.F. (5%, Italia). Le opere saranno finanziate da fondi europei e da budget di Stato.La nuova commessa si inserisce nella strategia commerciale del Gruppo, che così come da Piano Strategico 2017-2021, prevede un rafforzamento nel Centro Europa e rafforza la presenza del Gruppo in Polonia, dove oggi Astaldi gestisce un portafoglio di progetti pari a circa 1 miliardo di euro.