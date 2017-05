Inflazione, stangata da oltre 500 euro annui per famiglia

(Teleborsa) - Risalgono i prezzi al consumo in Italia che si avvicinano "pericolosamente" al target del 2% fissato dalla BCE.. Lo afferma il Codacons, che analizza gli effetti dell'inflazione sulle tasche dei consumatori italiani. "La crescita dei prezzi al dettaglio ad aprile è la più alta degli ultimi 4 anni e ha effetti diretti sulle famiglie, determinando una stangata pari a 570 euro a nucleo famigliare su base annua - spiega il presidente- Si tratta però di una inflazione negativa,consumi". "Lo stesso istituto di statistica, attraverso gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio, ci dice che i consumi in Italia sono in un fase di grave stallo, a dimostrazione del fatto che l'andamento dell'inflazione non segue minimamente quello della spesa degli italiani", concludeDello stesso parereper cui "la preoccupazione maggiore deriva dal fatto che l'impennata dei prezzi è causata non dall'incremento della domanda interna, bensì dall'aumento ingiustificabile delle tariffe. Anche Federconsumatori e Adusbef ritiene che a "trainare verso l'alto la dinamica generale dei prezzi sia in particolarei.Gli effetti di tali aumenti sono estremamente dannosi per le famiglie: è opportuno tenere a mente, infatti, che l’aumento del tasso di inflazione incide in maniera più spiccata specialmente sui redditi medio-bassi on una ricaduta dieuro annui a famiglia".denuncia che questo "andamento contribuirà ad intaccare ulteriormente il potere di acquisto delle famiglie, già fortemente ridotto a causa della crisi e dello stallo del mercato occupazionale. Le famiglie rappresentano l'unica forma di sostegno per figli e nipoti disoccupati, che non riescono a trovare un’occupazione.. Secondo l'associazione dei consumatori la risposta "per risollevare le condizioni delle famiglie in crisi è necessario, da un lato, monitorare con attenzione e severità l'andamento delle tariffe, dall'altro agire concretamente per rimettere in moto la domanda occupazionale, dando un nuovo impulso alla crescita".L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha recentemente stimato che, se il Governo avviasse le tanto sperate misure per il sostegno dell'occupazione portando il tasso di disoccupazione alla soglia del 6%, il potere di acquisto delle famiglie aumenterebbe di 40 miliardi di euro l'anno Coldiretti commentando i dati dell'ISTAT ha spiegato che a spingere l'inflazioneLa primavera – sottolinea lati - è stata segnata da nubifragi, siccità e gelate fuori stagione che hanno provocato danni alle coltivazioni che hanno costretto molte regioni a chiedere lo stato di calamità con un impatto sui prezzi che ha costretto i consumatori a fare lo slalom nella spesa.. Una evidente anomalia -conclude- checon pesanti effetti sull'agricoltura italiana cheo.