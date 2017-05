S&P conferma ripresa Eurozona (Italia in coda) e la sfida è l'unione politica

(Teleborsa) -, per la quale conferma un aumento del PIL dell'1,6% quest'anno dopo il +1,7% del 2016.Lo rivela l'ultimo rapporto di S&P Global Rating che cita unadell'economia, anche se restano“Crediamo che molti Paesi del blocco possano ridurre il loro gap economico nei prossimi tre anni”, scrive l'economia di S&P,Ciò non vale perquest'anno ed il prossimo. Sulle prospettive del Paese pesano infatti leed i. Fra i rischi l'agenzia di rating cita "gli elevati livelli di crediti deteriorati" e gli, che gravano particolarmente su un Paese ad alto debito pubblico., dal momento che le spinte populiste si sono attenuate come confermato dalle tornate elettorali in Austria, Olanda e Francia.