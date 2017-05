Borse europee in calo, pesano le trimestrali

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Utility

Telecomunicazioni

Chimico

Materie prime

Automotive

Immobiliare

Enel

Banca Generali

Atlantia

Telecom Italia

Prysmian

Buzzi Unicem

Ferragamo

Tamburi

De'Longhi

ASTM

Cattolica Assicurazioni

Banca Ifis

(Teleborsa) -, appesantito da alcune trimestrali poco soddisfacenti nel comparto bancario e in quello farmaceutico. Si distingue, invece, la performance positiva mostrata da Piazza Affari.L'continua gli scambi a 1,107 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,76%. Lieve aumento dell', che sale a 1.237,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%, in vista dell' estensione dei tagli alla produzione da parte di Russia e OPEC Scende lo, attestandosi a 179 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,21%.piatta, che tiene la parità. Denaro su, che registra un rialzo dello 0,91%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,21%.suldello 0,38%.Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,72 miliardi di euro, in rialzo del 7,93% rispetto ai precedenti 2,52 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 289.709, rispetto ai precedenti 269.454, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,77 miliardi.Su 216 titoli trattati a Piazza Affari, 100 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 106. Invariate le rimanenti 10 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,80%),(+1,52%) e(+0,93%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,09%),(-0,81%) e(-0,69%).di Milano, troviamo(+2,41%),(+1,97%),(+1,69%) e(+1,61%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,74%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,37%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,26%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,60%),(+3,35%),(+2,73%) e(+2,71%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,27%.