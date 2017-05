Cambi, l'euro balza oltre la soglia degli 1,10 dollari

(Teleborsa) -. La valuta unica, estendendo la performance della vigilia , si è portata. La moneta unica così sfonda per la prima volta da sei mesi la soglia di 1,10 contro dollaro.L'euro stamattina ha anche, che conferma un tasso di crescita dello 0,5%, in linea con le attese.Per contro, il biglietto verde continua a scontare leed ipubblicati venerdì scorso, ma anche la possibilità sempre più concreta di unnel caso in cui l'amministrazione trump decidesse per una non riconferma del Presidente Janet Yellen. L'ipotesi è apparsa più concreta di recente.