Torna il "Treno dei Bambini". Quest'anno porterà in Vaticano i piccoli terremotati

(Teleborsa) - Un tremo, una speranza. Torna ilL’appuntamento con la. A bordo questa volta i, che dopo i terremoti degli scorsi mesi hanno perso il paese, le loro case e, alcuni, anche i loro cari. Culmine della giornataI piccoli viaggiatori si faranno ambasciatori di un importante messaggio: non potremo mai impedire le catastrofi, ma molto possiamo fare per rispondere al pericolo in maniera efficace. Impariamo a prenderci cura del nostro ambiente, ascoltiamo il “grido della Terra” e cerchiamo di assicurare una risposta adeguata per renderla migliore.