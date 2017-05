Dollaro in picchiata. L'euro avanza sul biglietto verde

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Corre l'euro che continua a guadagnare terreno nei confronti del dollaro,L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,44% viaggia sopra quota 1,113 (massimo intraday a 1,115) livello che non si vedeva da novembre 2016.Le ultime vicende politiche degli Stati Uniti con il presidente americano Donald Trump che potrebbe rischiare l'impeachment hanno fatto scivolare il dollaro in maniera vertiginosa Gli esperti tuttavia ritengono improbabile che si giunga ad a una simile l'ipotesi, ma il clima di avversione al rischio rimane. Il dollaro scivola nei confronti dello yen dell'1,49% a 112,4 yen per dollaro, mentre il franco svizzero scambia a 0,9806 franchi per dollaro. Il biglietto verde cede lo 0,54% nei confronti della moneta elvetica