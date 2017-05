Sostenibilità, Confagricoltura punta su EcoCloud

(Teleborsa) - EcoCloud, la piattaforma di Confagricoltura dedicata alle buone pratiche agricole, avvia la nuova campagna di adesione per dare maggiore risalto alle imprese del settore primario attente alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.. Non a caso EcoCloud è stato indicato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) come manifesto di riferimento per la parte agricola del programma “Spighe Verdi”, istituito nel 2016 e riservato ai comuni italiani più attivi in fatto di sostenibilità., tra le altre cose, di, dal comparto vitivinicolo, all’olivicolo, all’ortofrutticolo, al cerealicolo fino al florovivaistico e zootecnico; dare alle imprese l’opportunità di dimostrare che si possono ottenere risultati economici importanti puntando alla riduzione dei quantitativi di acqua, dei mezzi chimici e dell’energia;sui temi della qualità e della sicurezza dei prodotti agricoli, mantenendo elevati livelli di occupazione e dedicando molta attenzione alla sicurezza sul lavoro.Confagricoltura intende puntare su queste tematiche, coinvolgendo le aziende aderenti a EcoCloud nella realizzazione di iniziative sulle buone pratiche e sui modelli di agricoltura più virtuosi.