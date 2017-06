Consumi: -3% pasta sulla tavola degli italiani

(Teleborsa) -secca ma in controtendenza all’andamento generale vola quella ottenuta da grano coltivato in Italia specie se di varietà antiche.E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei datirelativi al primo trimestre del 2017 in occasione della diffusione dell’Indagine Doxa per Aidepi secondo la quale-In controtendenza al calo generale che prosegue anche nel 2017 si registra – sottolinea la Coldiretti - un incremento per quella