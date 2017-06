Edilizia USA, permessi e nuovi cantieri in forte calo a maggio

(Teleborsa) -. Nel mese di maggio, i cantieri avviati sono risultati in netto calo così come i permessi edilizi.Secondo ili avviati sono calati del 5,5% su base mensile a 1,092 milioni di abitazioni in ulteriore calo rispetto agli 1,156 milioni rivisti di aprile (1,172 mln la prima lettura) ed ai 1,215 milioni stimati dal consensus.In forte contrazione ancherilasciati dalle autorità competenti, che hanno registratomensile a 1,168 milioni di unità contro i 1,228 milioni rivisti del mese precedente. Le attese del mercato erano per un livello a 1,250 milioni di unità.