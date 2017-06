Effetto Brexit pesa sul Made in Italy

(Teleborsa) -. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui datidel commercio estero ad aprile rispetto allo scorso anno.Dalla riduzione del 6,8% delle esportazioni alimentari al taglio del 12,7% del tessile fino al calo del 13,6% dei macchinari l'effetto Brexit si fa sentire su tutti i simboli dell' Italian Style nel Regno Unito.. La riduzione delle esportazioni di prodotti Made in Italy rispetto allo scorso anno riguarda in realtà – precisa la Coldiretti - praticamente tutte le categorie merceologiche,. Comincia a farsi sentire l'effetto della svalutazione della sterlina, ma forse anche un atteggiamento più nazionalista da parte degli inglesi che porta alla sostituzione dei prodotti di importazione.(5,56 sterline) sulla base dei dati della Wine and spirit trade association (Wsta) elaborati dalla Coldiretti.Il vino che sulle tavole inglesi è in gran parte di importazione non è mai stato così caro per effetto dei tassi di cambio sfavorevoli, ma anche per l'aumento della tassazione sugli alcolici. Un comportamento che - conclude la Coldiretti - pesa anche sulle esportazioni di vino Made in Italy con il calo del 7% delle vendite sulla base dei datirelativi al primo bimestre del 2017.