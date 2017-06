Fiat Chrysler quarto produttore in UE, vendite boom, titolo corre in Borsa

Fiat Chrysler Automobile

(Teleborsa) -, mettendo a segno una crescita delle vendite dell'11,9% rispetto al +7,7% riportato dall'intero settore. Il gruppo italo-americano si conferma così il quarto costruttore nelContinente con una quota di mercato del 7,7% in crescita dal 7,4%.Immatricolazioni in forte aumento per(+47,8%) e(+15,6%)., con una quota del 22,2%, in particolare, con il 30,2% di quota.Bene anche– stabilmente tra le top ten del loro segmento – e la, che continua a scalare le classifiche di vendita.stanno ottenendo ottimi risultati: gli ultimi modelli lanciati da Alfa Romeo sono in forte e costante crescita in Europa dopo aver raggiunto la leadership dei loro segmenti in Italia.I buoni risultati delle immatricolazioni.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 9,72 e successiva a 9,81. Supporto a 9,62.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)