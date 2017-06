Autonomi, redditi più alti ma aumentano le disuguaglianze

(Teleborsa) -. È quanto emerge da un'inchiesta dell'ha preso in considerazione i redditi medi di questa categoria, riferiti alla dichiarazione del 2016.Se lo scorso anno, il) ha rivelato che i lavoratori autonomi hanno l reddito medio più elevato, pari a oltre 38mila euro, lo studio dellasottolinea che, percependo un reddito medio dieuro, due volte e mezzo più elevato di quanto dichiarano i colleghi diche, invece, occupano l’ultima posizione con soli 15.479 euro. Si tratta di, dato che i guadagni dei lavoratori dellasi concentrano nelle prime posizioni della classifica dei redditi, mentre quelli dellanelle ultime.La, pur evidenziando un netto miglioramento rispetto al 2013 (anno di picco negativo del PIL), con, puntualizza che "la situazione resta difficile, non solo in Italia". Basti pensare che dal 2004 nell'UE la percentuale delle persone che preferiscono il lavoro autonomo al lavoro subordinato è scesa in 23 dei 27 Stati membri, scelta che non appare più quella privilegiata per il 37% degli europei (giù dal 45%).Non va dimenticato che la crisi ha. Secondo l'Ufficio Studi,hanno subito uno spaventoso processo di "". Inoltre le due principali filiere produttive (l'asse Milano-Trieste e la via Emilia), che hanno attirato giovani in settori terziari immateriali avanzati, risultano molto fragili a livello occupazionale,la CGIA auspica il riconoscimenti di "vantaggi fiscali per coloro che investono nell’aggiornamento professionale", la definizione di "tempi di pagamento nelle transazioni commerciali con la Pubblica Amministrazione" e la costituzione di "reti di professionisti per partecipare a gare pubbliche".