Erasmus compie 30 anni e si regala una App

(Teleborsa) -i giovani che nel corso di 30 anni hanno vissuto una esperienza unica grazie alche festeggia regalandosi ma soprattutto regalando ad altre migliaia di studenti, sparsi per il mondo, una app:La app, già disponibile per iOS e Android, consentirà diprima, durante e dopo il loro soggiorno all'estero. Inoltre, gli studenti saranno anche in grado dima anche dare consigli per aiutare altre persone ad integrarsi nella comunità locale.Infine, sarà possibilemediante un link che offre corsi online con insegnante e tutoraggio interattivo