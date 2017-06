Wall Street parte con la rincorsa guidata dai tech

Dow Jones

(Teleborsa) -, al centro di una forte correzione la settimana precedente.Qualcheed un clima abbastanza tranquillo, in, stanno favorendo la rimonta dei listini statunitensi, che si avvantaggiano anche delle dichiarazioni del Presidente della Fed di New York Dudley sull'inflazione ed il mercato del lavoro Il dollaro si è progressivamente apprezzato, spingendo l'euro su 1,1177 USD.A New York, l'indicesale dello 0,28% a 21.443,71 punti; sulla stessa linea lo, che si porta a 2.444,28 punti. Buona la prestazione del(+1,01%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,25%),(+0,74%) e(+0,61%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,42%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,62%),(+1,27%),(+1%) e(+0,95%).Fra i peggiori di oggi, che apre la seduta con -0,59%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%.