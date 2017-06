Estate 2017, Confcommercio: "Toscana la meta più richiesta"

(Teleborsa) -come regione ideale dove trascorrere le tanto meritate vacanze estive che sono, ormai, ad un passo. La Toscana, dunque, fa lo sgambetto a regioni come. Lo dice l'ultima rilevazione dell'Osservatorio Confturismo- Istituto Piepoli, relativo alle scelte di viaggio degli italiani per i prossimi tre mesi.- Colpa del terrorismo o ritrovata voglia di riscoprire le bellezze di casa nostra, gli italiani non hanno alcuna intenzione di andare all'estero. L'indagine di Confturismo rivela, infatti, chenel prossimo trimestre. Il 69% di loro si fermerà per più di tre notti nella località turistiche prescelte.dei viaggi per il prossimo trimestre si attesterà intorno alle 5,6 notti, quasi due giorni in più rispetto al valore registrato nel mese di aprile.“