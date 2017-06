Debole il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Sanitario

Information Technology

Energia

Telecomunicazioni

Materiali

Nike

Merck & Co

Pfizer

United Health

Caterpillar

Du Pont de Nemours

Chevron

General Electric

CA

Incyte

Biomarin Pharmaceutical

Vertex Pharmaceuticals

Ulta Beauty

Paccar

O'Reilly Automotive

Tractor Supply

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,27%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.435,61 punti. Positivo il(+0,98%); pressoché invariato lo(-0,02%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,23%) e(+0,67%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,60%),(-1,21%) e(-1,12%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,04%),(+1,46%),(+0,98%) e(+0,97%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,34%.Sensibili perdite per, in calo del 2,55%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,21%.Tra idel Nasdaq 100,(+13,36%),(+7,55%),(+6,99%) e(+6,73%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,58%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,94%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,88%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,53%.