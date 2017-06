Immobiliare, il mercato alberghiero italiano è il più florido in UE

(Teleborsa) -. Questo è quanto emerge dal rapporto 2017 sul settore, che evidenzia una crescita del fatturato () nel 2016, che ha raggiunto quota 2,4 miliardi di euro tra contratti di vendita o locazione., e buone rimangono le probabilità per un trend positivo nel 2018. Gli investimenti sono attirati da(le più numerose nel vecchio continente), tra cui: l'interesse delle catene per l'espansione sia nel settore lusso che economy, la ricchezza degli immobili da valorizzare, la presenza di trophy asset e le ampie possibilità di ulteriore sviluppo.A predominare sono gli, cresciuti significativamentead una media di. Svettano i, con un aumento di 22.588 attività, seguiti dagli(+16.489) e dagli(+8224).Secondo l'inchiesta realizzata, si possono considerare queste strutture dei "precursori" dei sistemi di affittacamere on-line, come. Questa predisposizione è evidenziata dalla massiccia presenza in questa piattaforma di camere italiane (terzi in assoluto per numeri).Infine è proseguita anche. Su 40 interventi presi in considerazione, 20 riguardano i cambi di gestione, 17 le nuove aperture e 3 gli interventi di ristrutturazione, per un totale di 3.088 camere.