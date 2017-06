Maturità 2017, oggi il tema di italiano con Caproni, natura, robot e "miracolo economico"

(Teleborsa) -. Questa mattina, puntuali, alle 8.30, sono arrivate le tracce del Ministero dell'Istruzione, che quest'anno sono molto incentrate su tematiche relative alla natura ed all'automazione.("versicoli quasi ecologici" tratta dalla raccolta Res Amissa), un elogio della natura e della sua importanza per l'uomo.Per il saggioè stata scelto invece il, da un saggio di Enrico Marro, mentre per quelloil tema deiLa traccia del, che va dal dopoguerra ad oggi con citazioni da Piero Bevilacqua e Paul Ginsborg., da una citazione di Edoardo Boncinelli ("Per migliorarci serve una mutazione").Quando le tracce di italiano erano state scelte, il ministroaveva commentato "sono bellissime", ma oggi il suo compito è quello diche si sono accostati alla prova, cui dice. La titolare del Miur si era preoccupata anche dell'aspetto psicologico della maturità, con la, a proposito della quale dice "speriamo, con questa iniziativa, di aver accompagnato i mesi che hanno preceduto la Maturità facendo sentire loro il Ministero come un'istituzione un po' più vicina".Il Ministero quest'anno haed istituito 12.691 commissioni., specifica per indirizzo, e poi lunedì. La quarta prova scritta, laddove previsto si terrà martedì 27 giugno. Poi, la volata finale verso gli orali ed il meritato riposo estivo.