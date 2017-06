Carraro crea Joint-venture in Cina con Shandong Juming: nasce Agriming Agriculture Equipment

Carraro

(Teleborsa) - Balzo delle azioni diche asalgono del 4,77%. A dare una spinta al titolo la notizia della joint-venture tra il Gruppo Carraro e Shandong Juming Group, tra i più importanti produttori cinesi di macchine agricole e trattori.L'accordo siglato stamane a, prevede la realizzazione di una newco, denominata. partecipata per il 51% dae per il 49% dal. La newco concentrerà le proprie attività nella produzione di trattori agricoli destinati al mercato cinese."Questo importante accordo segna l'inizio di un nuovo percorso sulla strada della crescita. La Cina è per noi un mercato strategico e potrà espandersi ulteriormente soprattutto nell'ambito della meccanizzazione agricola. Nei mesi scorsi, infatti, il Governo cinese ha definito un importante Piano pluriennale di sviluppo a favore dell'agricoltura", ha commentato, vice presidente del Gruppo