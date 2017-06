Il Sole 24 Ore sigla proroga congelamento debito

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione derende noto che in data 21 giugno 2017e – con riferimento alle linee a breve termine in essere –, data entro la quale il Consiglio di Amministrazione ritiene che - da un lato - la società avrà completato l'operazione di ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale in corso, tramite realizzazione dell' aumento di capitale e l'esecuzione dell'operazione di valorizzazione dell'area "Formazione ed Eventi" e - dall'altro lato - saranno stati sottoscritti gli accordi con le banche finanziatrici in merito alla nuova linea revolving destinata a supportare le eventuali necessità finanziarie della Società.