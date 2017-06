Maturità 2017, versione di Seneca al Classico e Matematica allo Scientifico

(Teleborsa) - Dopo il battesimo del fuoco con la composizione di italiano , mezzo milione di studenti è tornato sui banchi stamattina per affrontare la. Prova che ovviamente è diversa a seconda del corso di studi prescelto.Come sempre, per alcuni indirizzi di studio si è scelto il criterio dell'alternanza, ad esempio Latino e Greco al Classico, per altri il criterio della materie più rappresentativa, come Matematica allo Scientifico.Quest'anno, ali maturandi si cimenteranno con la, che prevede un brano ditratto da "Il valore della filosofia". Alc'è, con qualche traccia piuttosto curiosa, come quella che riguarda la possibilità di pedalare su una bicicletta con ruote quadrate.Glisi cimenteranno su, mentre per glic'è la proba di tecniche professionali dei servizi commerciali. Ed ancora ilaffronterà la prova sulla prima lingua straniera, ilsi cimenterà su Discipline artistiche e progettuali ed ilsu Tecniche della danza.