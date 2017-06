Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli operatori che rimane rivolta al comparto petrolifero, nonostante il tentativo di rimbalzo dopo i dati sulle scorte USA. Gli stock, in effetti sono diminuiti, ma gli addetti ai lavori restano concentrati sull' aumento della produzione a stelle e strisce che ha toccato un nuovo massimo da quasi due anni Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.415,62 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.435,41 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,04%), come l'S&P 100 (0,0%).Sul fronte macro, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione , negli Stati Uniti, èApprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,45%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,67%) e(+0,65%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,85%.