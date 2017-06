RFI: potenziamento direttrice adriatica, modifiche a circolazione treni

(Teleborsa) - Tecnici al lavorosulla linea Foggia – Bari, fra Foggia e Barletta e sulla linea Bologna – Rimini, fra Cesena e Rimini. Sono in programmadella direttrice AdriaticaFerrovie dello Stato, fa sapere che per consentire l’attività dei cantieri. I treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity) normalmente in partenza da Lecce, Bari e Taranto partiranno invece da Foggia. Quelli provenienti da Milano, Torino, Venezia, Roma e Bologna termineranno la corsa a Foggia. I convogli regionali saranno cancellati da Foggia a Barletta e da Barletta a Spinazzola.Tra Foggia e Bari/Taranto/Lecce (e viceversa). Il viaggio proseguirà in treno da Barletta a Bari/Lecce/Taranto.I treni della lunga percorrenza potranno registrare un allungamento dei tempi di viaggio tra le due/tre ore, in relazione al traffico stradale. I collegamenti regionali tra Bari e Foggia di circa un’ora.