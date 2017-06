Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Sanitario

Beni di consumo primario

Finanziario

Utilities

Merck & Co

Johnson & Johnson

United Health

McDonald's

Goldman Sachs

Wal-Mart

General Electric

Home Depot

Gilead Sciences

Illumina

Shire

Alexion Pharmaceuticals

Walgreens Boots Alliance

Costco Wholesale

CA

Biomarin Pharmaceutical

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 21.397,29 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 2.434,5 punti. Pressoché invariato il(-0,04%), come l'S&P 100 (-0,1%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, i settori(-0,66%),(-0,64%) e(-0,43%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+0,86%),(+0,85%),(+0,72%) e(+0,69%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,16%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,94%.Tentenna, che cede lo 0,79%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,72%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,41%),(+3,16%),(+2,44%) e(+2,14%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,24%.Sensibili perdite per, in calo del 2,06%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,93%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,78%.