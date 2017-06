Cassa integrazione in calo a maggio - rapporto INPS

(Teleborsa) - In calo la) nel mese di maggio. L. Lo rivela l'INPS nel suo report mensile.Nel dettaglio. Un anno prima, nel mese di maggio 2016, erano state 18,8 milioni: di conseguenza, la variazione tendenziale è pari al - 42,5%.. Il numero di ore autorizzate a maggio è stato di 27 milioni con una flessione del 293% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, che registrava 38,2 milioni di ore autorizzate.Anche la Cassa Integrazione in Deroga mostra una consistente flessione con 1,4 milioni di ore autorizzate, in calo del 73,9% sullo stesso mese del 2016.Diminuiscono anche le richieste per la disoccupazione. Secondo i dati INPS sono state inoltrate 445 domande di disoccupazione e 713 domande di mobilità, per un totale di 103.929 domande, il -9,2% rispetto ad aprile 2016 (114.422 domande).