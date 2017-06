PayPal mette il turbo: trasferire soldi su conto corrente sarà più veloce

PayPal

(Teleborsa) -Messo alle strette da una concorrenza sempre più combattiva in fatto di pagamenti online, il servizioè pronto a dare battaglia, mette il turbo e punta ad agevolare sempre più gli scambi di denaro sulla sua piattaforma che saranno, perciò, più veloci.Per questo, neglila compagnia permetterà ai suoi utenti di. Niente più attese, insomma.La funzione all'inizio sarà limitata agli utenti che hanno carte di debitocollegate al proprio account PayPal e punta a rafforzare il servizio in vista di nuovi rivali nel settore dei pagamenti su internet, in particolare quelli "mobile".Negli Usa,ha introdotto lo scambio di denaro all'interno della sua chat Messenger e una funzione simile sbarcherà suglidicol nuovo sistema operativo il prossimo autunno. Per ora la novità riguarda gli Usa, ma l'obiettivo è quello di raggiungere nel minor tempo possibile la più vasta platea possibile.