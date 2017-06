Wall Street parte tentennante aspettando dati macro e interventi Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, in attesa di alcuni importantisul PMI manifatturiero e sul mercato immobiliare., fra cui il Presidente della Fed di New York,, quello della Fed di St. Louis,, quella della Fed di Cleveland,ed il governatoreAlla Borsa di New York,ilche lima lo 0,20%, mentre losi posiziona a 2.433 punti (-0,05%), in prossimità dei livelli precedenti. Debole il(-0,14%). Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,95%).La peggiore è invece, che apre la seduta con un -0,98%.Debole, che registra una flessione dello 0,97%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,91%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%.