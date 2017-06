Yoox sigla partnership con l’app Lumyer

Yoox

Yoox Net-A-Porter

(Teleborsa) -si muove al rialzo a. Il titolo sale dello 0,60% in controtendenza rispetto all'indice di riferimentoche scivola dello 0,68%.A dare una mano agli acquisti l'annuncio di una partnership in esclusiva con Lumyer, l'app che consente agli utenti di aggiungere effetti di realtà aumentata alle loro foto e video, animandoli.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,16 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,58. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,97.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)