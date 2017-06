ART: consultazione su nuove regole autostrade

(Teleborsa) - Si mette in moto la macchina per la concessione di alcuni tratti autostradali nell'area torinese e zone limitrofe.L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha indetto unasugli elementi per la definizione dellorelativo alle tratte, nonché sul relativoGlida porre a gara riguardano l’oggetto dell’affidamento, la durata della concessione, il rischio operativo traffico, gli obiettivi di qualità del servizio, i rischi di progettazione e costruzione, la regolazione tariffaria, e le fattispecie che possono dare luogo alla revisione del Piano Economico Finanziario, si legge in una nota dell'ART.I principali aspetti che compongono il sistema tariffario di pedaggio sono il periodo regolatorio, su base quinquennale, le attività soggette a regolazione tariffaria, la determinazione delle tariffe di pedaggio col metodo del “price cap”, la individuazione del perimetro dei costi ammissibili del concessionario e loro valorizzazione e la definizione di obblighi di contabilità regolatoria dei costi e separazione contabile, precisa inoltre l'Authority.Nell’ambito della consultazione, l’Autorità ha convocato anche un’audizione dei soggetti interessati per il 4 luglio 2017, alle ore 15,30 presso la sede dell’Autorità, al Lingotto Torino.I soggetti interessati potranno formulare osservazioni puntuali e motivate entro il 24 luglio 2017.