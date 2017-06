Azimut continua lo shopping in Svizzera, compra SDB Financial Solutions

Azimut

(Teleborsa) -, società elvetica del gruppo, ha firmato un contratto di compravendita vincolante per l’acquisto dell’intero capitale sociale di SDB Financial Solutions, che diventerà una controllata di AZ Swiss e continuerà ad essere guidata dall’attuale management team. Grazie a questa seconda acquisizione e alla crescita organica, AZ Swiss raggiunge CHF 2 miliardi di masse in gestione dall’inizio delle sue attività nel luglio 2016.AZ Swiss è stata fondata nel 2012 e a gennaio 2016 ha ricevuto l’approvazione dalla FINMA, l’autorità di vigilanza svizzera, per operare tramite una licenza in linea con lo Swiss Collective Investment Schemes Act (CISA). Oggi AZ Swiss gestisce 14 fondi UCITS, un fondo alternativo (inclusi 2 fondi in advisory) e gestioni patrimoniali per circa 90 clienti (con portafogli medi di CHF 5-10 mln). Oggi la società conta 19 professionisti, di cui più di due terzi dedicati alla gestione degli investimenti.SDB è stata fondata a Lugano nel 2008 da Alfredo Serica, e opera come società indipendente di asset management, in linea con lo OAD-FCT (Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino ), oltre ad essere distributore autorizzato dalla FINMA. SDB offre i propri servizi a clientela istituzionale e privata e a fine maggio 2017 contava masse complessive per circa 490 milioni di franchi svizzeri con oltre 100 clienti e un team composto da 4 persone.Ilè soggetto all’approvazione della FINMA e in ogni caso avverrà a seguito del processo di riorganizzazione di cui sopra,