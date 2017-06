Facebook corteggia Hollywood per produrre programmi TV

Facebook

(Teleborsa) - Anchesi fa tentare dalla TV.Secondo voci di stampa il colosso dei social network sarebbe in contatto con studios e agenzie di Hollywood per laLe puntate avranno costi molto diversi: per alcune si parla di centinaia di migliaia di dollari, per altre la big fondata da Mark Zuckerberg sarebbe disposta a mettere sul piatto fino a 3 milioni di dollari, spiega il Wall Street Journal, aggiungendo che la fascia di età target è di 13-34 anni.Lo sbarco di Facebook nel mondo dell'entertainment non sarebbe una sorpresa: l'anno scorso la società ha offerto milioni di dollari alle media company per trasmettere in diretta i loro contenuti sulle sue pagine web.Alcuni dei rivali del social network come, inoltre, già offrono ai propri utenti contenuti media grazie alla collaborazione con big del settore quali, MGM e