Google, si avvicina l'ora della verità sulla maxi multa dall'Antitrust europeo

(Teleborsa) - Potrebbe essere una settimana cruciale, questa, per il portafoglio diSecondo nuove indiscrezioni questa settimana l'Antitrust europeo alzerà il velo sulla, la holding del colosso statunitense del web accusato di abuso di posizione dominante, in particolare di aver manipolato i risultati di ricerca sul proprio motore per avvantaggiare Google Shopping.Il watchdog dovrebbe inoltre chiedere alla società di Mountain View diSembra che la sanzione imposta a Google supererà quella record di 1,06 miliardi comminata anel 2009, sempre per abuso di posizione dominante.