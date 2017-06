Il nuovo canale di Panama compie un anno con tanti record e primati

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Una grande opera di ingegneria per gran parte frutto della capacità italiana. Era l'autunno del 2006 quando i cittadini panamensi approvarono, tramite referendum, il piano di raddoppio della capacità del canale di Panama. Un'opera ingegneristica di indubbia importanza commerciale ma anche sociale: secondo studi avrebbe infatti ridotto la povertà del Paese del 30%., con tantisulla torta di compleanno e lo scorso 20 giugno è transitata la nave numero 1.500.In breve tempo ilè salito a un ritmo di, contro le 5 previste, grazie aidisegnato in Italia, come tiene a precisareche il nuovo canale lo conosce bene, essendo a capo del consorzio europeo che ha costruito quella che viene definita all'unisono una delle infrastrutture più complesse e importanti realizzate negli ultimi decenni.A fine maggio è passata, con una capacità di carico di quasi 14.000 TEUs (ogni TEU equivale a un container da 20 piedi di lunghezza), per l’esattezza 13.926 container, battendo anche il rcon 366,47 metri di lunghezza e 48,23 metri di larghezza.Ancora,della rotta intraoceanica, che collega l'Oceano Atlantico con il Pacifico. Visto questo momento magico, l'Autorità che gestisce il Canale di Panama ha deciso dianche, sempre più grandi e perciò impossibilitate a percorrere la vecchia struttura inaugurata nel 1914.La prima nave passeggeri a tagliare il traguardo dei due oceani è stata la mega-nave Disney Wonder (lunga 300 metri), con 2.713 persone a bordo.Non solo: l'Authority ha deciso di introdurreanche per evitare che le navi di ritorno verso i porti asiatici scelgano il canale di Suez o il passaggio africano del capo di Buona Speranza.Una nave da 13.000 container paga oggi un pedaggio di oltre 850.000 dollari per un singolo attraversamento nel nuovo canale. Dal primo d’ottobre, se sottoscriverà una tariffa andata e ritorno pagherà un milione e seicentomila dollari, con uno sconto di centomila dollari.Per tornare alle statistiche, nel primo anno di operatività dalle nuove chiuse sono transitate oltre 760 navi porta-container, pari al 50,3% del totale, seguite da oltre 490 petroliere (32,3%) e 140 gasiere (9,1%).