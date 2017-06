La crisi mette ko la Calabria: è la regione italiana più colpita

(Teleborsa) - La crisi, si sa, non guarda in faccia a nessuno ma c'è una regione italiana che, più delle altre, sembra aver sofferto. Sono ancora una volta, i numeri, impietosi a scattare la fotografia di una situazione più che drammatica. Con una emorragia diche ha determinato una perdita del 12% di occupati rispetto al 2008, è laSegue la(134 mila) con il 9% di occupati in meno e al terzo la(44 mila),(89 mila) e Molise (8 mila) con il 7% di occupati in meno rispetto al 2008.Lo dicono i dati resi noti dall'l’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che ha presentato la ricercache è stata presentata a Villa San Giovanni (Rc) in occasione del meeting dei Giovani Consulenti del Lavoro del Sud Italia dal 22 al 24 giugno.