Petrolio, prezzi in recupero. Fine del ribasso?

(Teleborsa) - Prezzi del petrolio in rialzo per la terza sessione di fila, dopo che alcuni grandi produttori mondiali hanno espresso la volontà di rispettare i. Le quotazioni, sono tuttavia ancora bloccate in un mercato "orso" (dominato dalle vendite) che ha visto un declino di oltre il 20% dei prezzi , il peggior primo semestre dal 1997.Stamane, il contratto sula New York scambia a 43,4 dollari al barile, in rialzo dello 0,91% ed ilsegna a Londra un valore di 46,11 dollari, in vantaggio dello 0,79%.Il recupero dei prezzi viene sostenuto dal proseguo dei paventati tagli alla produzione da parte dell'OPEC e dettato da alcune ricoperture dopo i forti cali. Ma, che hanno visto una crescita del livello delle scorte di petrolio.La scorsa settimana, ilha annunciato un calo degli stock scorte di 2,5 milioni, superiore al previsto, ma vi sono segnali di un persistente aumento della produzione da Shale Oil.