Takata alla resa dei conti. Avviata la procedura per bancarotta

(Teleborsa) - Takata getta la spugna e dichiara il fallimento.Come ampiamente anticipato la scorsa ottava , il produttore nipponico di airbag ha annunciato di avere laper 1,6 miliardi di dollari.Finanziariamente stremata da una decade di richiami per airbag difettosi e da costose battaglie legali (è stata accusata di almeno 17 decessi nel mondo), Takata passerà alla storia come laLa procedura di protezione dai creditori, nota negli USA come "Chapter 11", permetterà a Key Safety Systems di scendere in campo per il salvataggio.KKS è un fornitore di pezzi di ricambio con sede in Michigan (USA) di proprietà della cinese