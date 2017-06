Tech e commodities sostengono l'azionario asiatico

(Teleborsa) -, ancora una volta sostenute dal, dai timidi segnali die dall'Da rilevare tuttavia una certa cautela tra gli investitori in scia all'assenza di notizie market mover, mentre si cerca di prevedere le prossime mosse di politica monetaria delle grandi banche centrali, Federal Reserve e Banca Centrale europea in testa.A tal proposito saranno monitorati con attenzione alcuni importanti dati macroeconomici in arrivo dall'Eurozona (prezzi al consumo) e Stati Uniti (PIL).Alla, l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,12% a 20.157 punti mentre il più ampio Topix si è fermato sui livelli della vigilia a 1.244 punti.Bene lecon Shanghai che sale dello 0,74% mentre Shenzhen avanza dello 0,81%. Toniche Seul +0,42% e Taiwan +1,31%.Trale contrattazioni, Hong Kong guadagna lo 0,53%, Kuala Lumpur lo 0,11%, Bangkok lo 0,27%. Mumbay perde lo 0,68% mentre Singapore è chiusa per una festività. Piatta Sydney, poco sopra la parità Jakarta +0,19%.