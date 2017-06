Volkswagen chiama Nvidia per l'intelligenza artificiale in auto e non solo

Volkswagen

(Teleborsa) -punta sull'intelligenza artificiale nel settore automotive.Il colosso automobilistico tedesco ha annunciato unaper l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e "deep learning" (ossia di apprendimento automatico).Queste nuove tecnologie, ha spiegato il Gruppo in una nota, saranno destinate ai veicoli a guida automatica ma anche ad altro, per esempio all'ottimizzazione dei flussi di traffico nelle grandi città e alla collaborazione tra uomo e robot.La big di Wolfsburg si è già mossa in questo senso, realizzando presso il suo Data Lab un programma di supporto per le startup specializzate in robotica e intelligenza artificiale nel settore dell'auto.